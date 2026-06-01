La guinguette de Cric Crac, Centre Carrefour Bethanie, Bagard
La guinguette de Cric Crac, Centre Carrefour Bethanie, Bagard samedi 13 juin 2026.
La guinguette de Cric Crac Samedi 13 juin, 19h00 Centre Carrefour Bethanie Gard
25 €, 12 € enfants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Réservation avant le 8 juin par téléphone.
Centre Carrefour Bethanie 1538 Route du Mas Miger, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 96 27 99 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 21 01 16 30 »}]
Soirée musicale et gustative. Avec Audrey (piano et voix), Cordes et Voix (musique gipsy) et Cric Crac (chansons en scène).
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