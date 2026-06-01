La guinguette de Cric Crac, Centre Carrefour Bethanie, Bagard

La guinguette de Cric Crac Samedi 13 juin, 19h00 Centre Carrefour Bethanie Gard

25 €, 12 € enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Réservation avant le 8 juin par téléphone.

Centre Carrefour Bethanie 1538 Route du Mas Miger, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 66 96 27 99 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 21 01 16 30 »}]

Soirée musicale et gustative. Avec Audrey (piano et voix), Cordes et Voix (musique gipsy) et Cric Crac (chansons en scène).