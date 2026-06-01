Portes ouvertes au Mas Lander, Domaine Mas Lander, Bagard
Portes ouvertes au Mas Lander, Domaine Mas Lander, Bagard samedi 6 juin 2026.
Portes ouvertes au Mas Lander 6 et 7 juin Domaine Mas Lander Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Domaine Mas Lander 1195 Route de Boisset, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 32 69 85 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.vin-cevennes.fr »}]
Balades à travers les vignes, dégustation des vins du domaine, animations musicales, restauration sur place (sur réservation).
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