Portes ouvertes au Mas Lander, Domaine Mas Lander, Bagard

Portes ouvertes au Mas Lander 6 et 7 juin Domaine Mas Lander Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Domaine Mas Lander 1195 Route de Boisset, 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 32 69 85 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.vin-cevennes.fr »}]

Balades à travers les vignes, dégustation des vins du domaine, animations musicales, restauration sur place (sur réservation).