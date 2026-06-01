Run color et trail de Bagard, Bagard, Bagard

Run color et trail de Bagard Dimanche 14 juin, 08h30 Bagard Gard

2 € pour la course solidaire, 10 € pour le trail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Bagard 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie

Course organisée au profit de l’association Loéya « un joue après l’autre ».