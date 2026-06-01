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Run color et trail de Bagard, Bagard, Bagard

Run color et trail de Bagard, Bagard, Bagard

Run color et trail de Bagard, Bagard, Bagard dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Bagard

Adresse : 30140 Bagard

Ville : 30140 Bagard

Département : Gard

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 2 € pour la course solidaire, 10 € pour le trail.

Run color et trail de Bagard Dimanche 14 juin, 08h30 Bagard Gard

2 € pour la course solidaire, 10 € pour le trail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Bagard 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie
Course organisée au profit de l’association Loéya « un joue après l’autre ».

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