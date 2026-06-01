Run color et trail de Bagard, Bagard, Bagard
Run color et trail de Bagard, Bagard, Bagard dimanche 14 juin 2026.
Run color et trail de Bagard Dimanche 14 juin, 08h30 Bagard Gard
2 € pour la course solidaire, 10 € pour le trail.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T08:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00
Bagard 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie
Course organisée au profit de l’association Loéya « un joue après l’autre ».
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