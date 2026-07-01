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AGENDA · Beaumont-lès-Valence

Cinéma en plein air Moon le Panda Stade Maurice Biscara Beaumont-lès-Valence

samedi 25 juillet 2026 · Stade Maurice Biscara · Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Stade Maurice Biscara
Adresse
17 Rue du maquis du Vercors
Ville
26760 Beaumont-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif

Beaumont-lès-Valence

Cinéma en plein air Moon le Panda

Stade Maurice Biscara 17 Rue du maquis du Vercors Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :
2026-07-24

La Ville de Beaumont-lès-Valence vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée de cinéma en plein air.
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Stade Maurice Biscara 17 Rue du maquis du Vercors Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55  contact@beaumontlesvalence.fr

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English :

The City of Beaumont-l%E8s-Valence invites you to another outdoor movie night.

L’événement Cinéma en plein air Moon le Panda Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme

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