Théâtre Les Précieuses Ridicules Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence

mardi 21 juillet 2026 · Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence · Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Beaumont-lès-Valence

Théâtre Les Précieuses Ridicules

Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence 8 Chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Retrouver la pièce de théâtre des Précieuses Ridicules de Molières, revisitée.

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Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence 8 Chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationbeaumontnousretrouv@gmail.com

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English :

Rediscover Molière’s play *The Ridiculous Precious Ones*, in a new adaptation.

L’événement Théâtre Les Précieuses Ridicules Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme