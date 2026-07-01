UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beaumont-lès-Valence

Théâtre Les Précieuses Ridicules Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence

mardi 21 juillet 2026 · Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence · Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence
Adresse
8 Chemin des Fontaines
Ville
26760 Beaumont-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
17 17 17

Beaumont-lès-Valence

Théâtre Les Précieuses Ridicules

Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence 8 Chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Retrouver la pièce de théâtre des Précieuses Ridicules de Molières, revisitée.
  .

Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence 8 Chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   associationbeaumontnousretrouv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rediscover Molière’s play *The Ridiculous Precious Ones*, in a new adaptation.

L’événement Théâtre Les Précieuses Ridicules Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Beaumont-lès-Valence (Drôme)