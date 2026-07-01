Théâtre Les Précieuses Ridicules Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence
mardi 21 juillet 2026 · Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence · Beaumont-lès-Valence
Informations pratiques
Beaumont-lès-Valence
Théâtre Les Précieuses Ridicules
Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence 8 Chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Retrouver la pièce de théâtre des Précieuses Ridicules de Molières, revisitée.
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Parvis de la salle des fêtes de Beaumont-lès-Valence 8 Chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationbeaumontnousretrouv@gmail.com
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English :
Rediscover Molière’s play *The Ridiculous Precious Ones*, in a new adaptation.
L’événement Théâtre Les Précieuses Ridicules Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme