Gigouzac

Cinéma en plein air Moon le Panda

Lieu-dit Le Bourg Gigouzac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Diffusion en plein air proposée par le Foyer Rural de Gigouzac dans le cadre de "Bol d'air" du Grand Cahors, sous l 'égide du Conseil Général du Lot.

Rapatriement à la Salle des fêtes en cas d'intempéries.

Diffusion en plein air proposée par le Foyer Rural de Gigouzac dans le cadre de "Bol d'air" du Grand Cahors, sous l 'égide du Conseil Général du Lot.

Rapatriement à la Salle des fêtes en cas d'intempéries.

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Lieu-dit Le Bourg Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 6 76 88 05 44 maryline.foissac@bbox.fr

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English :

Open-air screening offered by the Foyer Rural de Gigouzac as part of "Bol d'air" du Grand Cahors, under the aegis of the Conseil Général du Lot.

Repatriation to the Salle des fêtes in the event of bad weather.

L’événement Cinéma en plein air Moon le Panda Gigouzac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cahors Vallée du Lot