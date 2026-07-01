Présentation de l’observatoire et observation du ciel, Observatoire des Crozes, Gigouzac

Informations pratiques

Présentation de l’observatoire et observation du ciel Samedi 19 septembre, 19h00 Observatoire des Crozes Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Description des différents télescopes, présentation de l’histoire de l’observatoire depuis sa construction et observation des étoiles.

Observatoire des Crozes Les Crozes, 46150 Gigouzac Gigouzac 46150 Lot Occitanie http://club-astronomie-gigouzac.over-blog.com/ À 1,5 km de Gigouzac, 1er chemin après la ferme du Mas de Nadal. Indication « Observatoire des Crozes » en bas de la route à Gigouzac. En voiture, parking possible.

Description des divers télescopes, histoire de l’observatoire depuis sa construction, observation des étoiles.