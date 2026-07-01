UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gigouzac

Présentation de l’observatoire et observation du ciel, Observatoire des Crozes, Gigouzac

samedi 19 septembre 2026 · Observatoire des Crozes · Gigouzac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Observatoire des Crozes
Adresse
Les Crozes, 46150 Gigouzac
Ville
46150 Gigouzac
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Présentation de l’observatoire et observation du ciel Samedi 19 septembre, 19h00 Observatoire des Crozes Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Description des différents télescopes, présentation de l’histoire de l’observatoire depuis sa construction et observation des étoiles.

Observatoire des Crozes Les Crozes, 46150 Gigouzac Gigouzac 46150 Lot Occitanie http://club-astronomie-gigouzac.over-blog.com/ À 1,5 km de Gigouzac, 1er chemin après la ferme du Mas de Nadal. Indication « Observatoire des Crozes » en bas de la route à Gigouzac. En voiture, parking possible.
Description des divers télescopes, histoire de l’observatoire depuis sa construction, observation des étoiles.

À voir aussi à Gigouzac (Lot)