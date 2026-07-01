Présentation de l’observatoire et observation du ciel, Observatoire des Crozes, Gigouzac
samedi 19 septembre 2026 · Observatoire des Crozes · Gigouzac
Informations pratiques
Présentation de l’observatoire et observation du ciel Samedi 19 septembre, 19h00 Observatoire des Crozes Lot
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Description des différents télescopes, présentation de l’histoire de l’observatoire depuis sa construction et observation des étoiles.
Observatoire des Crozes Les Crozes, 46150 Gigouzac Gigouzac 46150 Lot Occitanie http://club-astronomie-gigouzac.over-blog.com/ À 1,5 km de Gigouzac, 1er chemin après la ferme du Mas de Nadal. Indication « Observatoire des Crozes » en bas de la route à Gigouzac. En voiture, parking possible.
Description des divers télescopes, histoire de l’observatoire depuis sa construction, observation des étoiles.
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