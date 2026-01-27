Cinéma en plein air Poltrot Nabinaud
Cinéma en plein air Poltrot Nabinaud mardi 21 juillet 2026.
Cinéma en plein air
Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud Charente
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21
2026-07-21
Une séance de cinéma en plein air vous attend pour un moment convivial sous les étoiles.
Le film projeté vous sera prochainement communiqué.
Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 94 31 64 william.richard0266@orange.fr
English : Cinéma en plein air
An open-air cinema session awaits you for a convivial moment under the stars.
The film will be announced shortly.
L’événement Cinéma en plein air Nabinaud a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme du Sud Charente