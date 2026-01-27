Cinéma en plein air Poltrot Nabinaud

mardi 21 juillet 2026.

Cinéma en plein air

Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud Charente

Début : 2026-07-21 18:00:00
Une séance de cinéma en plein air vous attend pour un moment convivial sous les étoiles.
Le film projeté vous sera prochainement communiqué.
Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 94 31 64  william.richard0266@orange.fr

English : Cinéma en plein air

An open-air cinema session awaits you for a convivial moment under the stars.
The film will be announced shortly.

