Viste du moulin de Poltrot et clôture du festival Au fil de la Dronne Moulin de Poltrot Nabinaud

Viste du moulin de Poltrot et clôture du festival Au fil de la Dronne

Moulin de Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 11:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Ce moulin à eau est situé sur la rivière Dronne, au cœur de la base de loisirs de Poltrot. A la fin de la visite, un verre de l’amitié viendra clôturer le festival Au fil de la Dronne .

Moulin de Poltrot Base de loisirs de Poltrot Nabinaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 36 69 94 william.richard0266@orange.fr

English : Viste du moulin de Poltrot et clôture du festival Au fil de la Dronne

This water mill is located on the Dronne river, in the heart of the leisure base of Poltrot. Today, an association led by Mr. William, a real enthusiast of the mill, is slowly restoring it to working order and tell its secrets to the visitors.

