Plumelec

Cinéma en plein air

Moulin de la Grée Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Au moulin de la Grée à la tombée de la nuit vers 21h30 cinéma de plein air.

Bonbons et pop corn.

Pensez à votre assise et votre plaid. .

Moulin de la Grée Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 24 27

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English :

L’événement Cinéma en plein air Plumelec a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE