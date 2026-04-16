Cinéma en plein air Plumelec
Cinéma en plein air Plumelec vendredi 7 août 2026.
Plumelec
Cinéma en plein air
Moulin de la Grée Plumelec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Au moulin de la Grée à la tombée de la nuit vers 21h30 cinéma de plein air.
Bonbons et pop corn.
Pensez à votre assise et votre plaid. .
Moulin de la Grée Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 24 27
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English :
L’événement Cinéma en plein air Plumelec a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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