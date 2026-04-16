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Cinéma en plein air Plumelec

Cinéma en plein air Plumelec vendredi 7 août 2026.

Adresse : Moulin de la Grée

Ville : 56420 Plumelec

Département : Morbihan

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Plumelec

Cinéma en plein air

Moulin de la Grée Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Au moulin de la Grée à la tombée de la nuit vers 21h30 cinéma de plein air.
Bonbons et pop corn.
Pensez à votre assise et votre plaid.   .

Moulin de la Grée Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 24 27 

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English :

L’événement Cinéma en plein air Plumelec a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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