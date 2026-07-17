Visite libre ou commentée du Château de Callac, Château de Callac, Plumelec

Informations pratiques

Visite libre ou commentée du Château de Callac 19 et 20 septembre Château de Callac Morbihan

Pas de limite de place. Visite en boucle tout au long de la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte et visites commentées en continu décrivant les grandes époques de construction et de transformation du château depuis le X° siècle. Un parcours historique du château inséré dans l’histoire de la Bretagne.

Participation de l’association Drop Zone Baleine, en mémoire des opérations militaires de juin et juillet 1944, qui exposera des matériels militaires d’époque et relatera les événements liés au château de Callac et à la bataille de Saint-Marcel.

Château de Callac Château de Callac, 56420, Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne http://chateaudecallac.wixsite.com/site https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091538 Manoir XIVe agrandi et transformé aux XVe et XVIIe. Visite ou séjours du Cardinal-Duc de Richelieu, du comte de Marbeuf, de Cadoudal pendant la chouannerie. Abrita des parachutistes de la France libre en mission, puis un état major en 1944. Voie rapide Rennes-Vannes : sortie Sérent. Puis rte Sérent-Trédion sur 4 km.

Découverte et visites commentées en continu décrivant les grandes époques de construction et de transformation du château depuis le X° siècle. Un parcours historique du château inséré dans l’histoire…

© Château de Callac