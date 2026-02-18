Cinéma en plein air Projection du documentaire Semer et Récolter d’Éric Le Roch Saint-Cyr-La-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière

Cinéma en plein air Projection du documentaire Semer et Récolter d’Éric Le Roch

Saint-Cyr-La-Rosière Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Dans le cadre de Pierres en Lumières, le Prieuré de Sainte-Gauburge vous ouvre ses portes pour une soirée d’exception, entre découverte du patrimoine, moments de partage et séance de cinéma sous les étoiles?!

La soirée débutera par un échange avec le réalisateur Éric Le Roch, qui présentera son travail et partagera les coulisses de son film Semer et Récolter, un documentaire suivant la vie quotidienne de trois familles d’agriculteurs dans le Perche.

L’échange sera suivi de la projection en plein air du documentaire. .

Saint-Cyr-La-Rosière Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

