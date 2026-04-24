Visite libre du musée, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière
Visite libre du musée, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière samedi 23 mai 2026.
Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h30 Écomusée du Perche Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’Écomusée du Perche vous ouvre ses portes jusqu’à 20h !
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-Rosière, France Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie 0233734806 https://www.ecomuseeduperche.fr Les collections du musée sont constituées principalement d’outils agraires, artisanaux et d’objets domestiques. Le pommier, ses variétés, sa culture, ses utilisations. Des labours au battage. Osier et vannerie paysanne. Le chanvre. Le costume. Le cheval percheron. La forêt, le bocage et l’artisanat (sabotier, menuisier, tonnelier). Les sables, l’argile et l’artisanat (potier, briquetier, verrier). Le musée est situé entre Bellême (61) et Nogent-le-Rotrou (28), sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière. (carte michelin 60, pli 5)
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’Écomusée du Perche vous ouvre ses portes jusqu’à 20h !
©Écomusée du Perche
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