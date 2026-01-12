Cinéma en plein air prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

Cinéma en plein air

prieuré de Sainte-Gauburge Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre du festival Pierres en lumières, l’Écomusée fait son cinéma

Diffusion du documentaire SEMER ET RECOLTER, en présence du réalisateur Éric Le Roch.

Projection et échanges .

prieuré de Sainte-Gauburge Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-01-12 par ECOMUSEE DU PERCHE