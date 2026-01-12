Cinéma en plein air prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière
Cinéma en plein air prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière samedi 30 mai 2026.
Cinéma en plein air
prieuré de Sainte-Gauburge Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre du festival Pierres en lumières, l’Écomusée fait son cinéma
Diffusion du documentaire SEMER ET RECOLTER, en présence du réalisateur Éric Le Roch.
Projection et échanges .
prieuré de Sainte-Gauburge Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-01-12 par ECOMUSEE DU PERCHE