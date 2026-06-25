Cinéma en plein air Raoul Taburin Le Village Lus-la-Croix-Haute
Cinéma en plein air Raoul Taburin Le Village Lus-la-Croix-Haute mercredi 15 juillet 2026.
Lus-la-Croix-Haute
Cinéma en plein air Raoul Taburin
Le Village 1 PLace de la Mairie Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Projection en plein air du film Raoul Taburin sur la place de la Mairie ! Séance gratuite et vente de crêpes au profit de l’association les Lucioles
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Le Village 1 PLace de la Mairie Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 58 55 26 coordination.leslucioles@admr26.fr
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English :
Outdoor screening of the film Raoul Taburin in Town Hall Square! Free screening and crepe sale to benefit the Les Lucioles association
L’événement Cinéma en plein air Raoul Taburin Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays Diois
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