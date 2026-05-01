Atelier Qi Gong Lus-la-Croix-Haute
Atelier Qi Gong Lus-la-Croix-Haute jeudi 23 juillet 2026.
Lus-la-Croix-Haute
Atelier Qi Gong
Parc de la pépinière Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
pas de carte bleu
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-08-05 10:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-29 2026-08-05
Venez découvrir le Qi Gong, art énergétique chinois pour cultiver sa santé, pacifier son mental et ses émotions
Vieillir vieux et en bonne santé !
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Parc de la pépinière Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 26 10 40 nounbienetre@orange.fr
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English :
Come and discover Qi Gong, the Chinese energetic art of cultivating health and pacifying the mind and emotions
Grow old healthy!
L’événement Atelier Qi Gong Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme du Pays Diois