Lus-la-Croix-Haute

Atelier Qi Gong

Parc de la pépinière Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

pas de carte bleu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-08-05 10:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-29 2026-08-05

Venez découvrir le Qi Gong, art énergétique chinois pour cultiver sa santé, pacifier son mental et ses émotions

Vieillir vieux et en bonne santé !

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Parc de la pépinière Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 26 10 40 nounbienetre@orange.fr

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English :

Come and discover Qi Gong, the Chinese energetic art of cultivating health and pacifying the mind and emotions

Grow old healthy!

L’événement Atelier Qi Gong Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme du Pays Diois