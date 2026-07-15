Observation nature Nuit des Étoiles Les Granges des Forêts Lus-la-Croix-Haute

Informations pratiques

Lus-la-Croix-Haute

Observation nature Nuit des Étoiles

Les Granges des Forêts La Jarjatte Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans un cadre grandiose et préservé, dominé par le Grand Ferrand, le Rocher Rond et les Aiguilles, nous pourrons observer les constellations d’été…

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Les Granges des Forêts La Jarjatte Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes desetoilespourlus@riseup.net

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English :

In a magnificent, unspoiled setting, dominated by the Grand Ferrand, the Rocher Rond, and the Aiguilles, we’ll be able to observe the summer constellations…

L’événement Observation nature Nuit des Étoiles Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Pays Diois