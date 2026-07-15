Loto du troisième âge et de l’amitié salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute

Informations pratiques

Lus-la-Croix-Haute

Loto du troisième âge et de l’amitié

salle polyvalente Place du 19 mars Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Gros lots! Robot aspirateur-laveur. Nombreux lots bon d’achat, paniers garnis, électroménager…)

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salle polyvalente Place du 19 mars Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 96 65 89

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English :

Big prizes! Robot vacuum and mop. Many prizes: gift certificates, gift baskets, %E9lectrom%E9nager…)

L’événement Loto du troisième âge et de l’amitié Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays Diois