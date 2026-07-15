Loto du troisième âge et de l’amitié salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute
vendredi 17 juillet 2026 · salle polyvalente · Lus-la-Croix-Haute
Informations pratiques
Lus-la-Croix-Haute
Loto du troisième âge et de l’amitié
salle polyvalente Place du 19 mars Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Gros lots! Robot aspirateur-laveur. Nombreux lots bon d’achat, paniers garnis, électroménager…)
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salle polyvalente Place du 19 mars Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 96 65 89
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English :
Big prizes! Robot vacuum and mop. Many prizes: gift certificates, gift baskets, %E9lectrom%E9nager…)
L’événement Loto du troisième âge et de l’amitié Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays Diois
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