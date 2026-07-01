Observation nature Eclipse de Soleil Des Etoiles pour Lus Entre le col de Grimone et le départ de la randonnée du Jocou (D539) Lus-la-Croix-Haute

mercredi 12 août 2026 · Entre le col de Grimone et le départ de la randonnée du Jocou (D539) · Lus-la-Croix-Haute

Informations pratiques

Lus-la-Croix-Haute

Observation nature Eclipse de Soleil Des Etoiles pour Lus

Entre le col de Grimone et le départ de la randonnée du Jocou (D539) Col de Grimone Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez nombreux assister à l’éclipse de Soleil du 12 août 2026!

Rendez-vous au col de Grimone (26620).

Pensez à réserver vos lunettes spéciales pour protéger vos yeux!

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Entre le col de Grimone et le départ de la randonnée du Jocou (D539) Col de Grimone Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes desetoilespourlus@riseup.net

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English :

Come out in large numbers to witness the solar eclipse on August 12, 2026!

Meet at the Col de Grimone (26620).

Don’t forget to bring your special glasses to protect your eyes!

L’événement Observation nature Eclipse de Soleil Des Etoiles pour Lus Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois