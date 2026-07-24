Théâtre en plein air Le Sens de la Pente Lus-la-Croix-Haute
mardi 11 août 2026 · Lus-la-Croix-Haute
Informations pratiques
Lus-la-Croix-Haute
Théâtre en plein air Le Sens de la Pente
Parc de la pépinière Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11 21:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Un spectacle itinérant par la Cie de théâtre La Cabraille qui vous emmènera en estive auprès des bergers et bergères.
À découvrir en famille à partir de 10 ans. Suivi d’un temps d’échange et apéro.
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Parc de la pépinière Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 58 55 26 coordination.leslucioles@admr26.fr
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English :
A traveling show by the La Cabraille theater company that will take you to the summer pastures to meet the shepherds and shepherdesses.
%C0 Fun for the whole family—ages 10 and up. Followed by a discussion and drinks.
L’événement Théâtre en plein air Le Sens de la Pente Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays Diois
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