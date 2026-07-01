Soirée cinéma courts métrages Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute

Informations pratiques

Lus-la-Croix-Haute

Soirée cinéma courts métrages

Salle des fêtes 25 place du 19 mars 1962 Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Courts métrages du festival de Clermond-Ferrand avec séances jeune public et adulte organisés par l’association Les Lucioles et la FOL

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Salle des fêtes 25 place du 19 mars 1962 Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 58 55 26 coordination.leslucioles@admr26.fr

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English :

Short films from the Clermont-Ferrand Film Festival, with screenings for young audiences and adults organized by the association Les Lucioles and the FOL

L’événement Soirée cinéma courts métrages Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois