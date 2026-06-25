Lus-la-Croix-Haute

Programmation estivale du cinéma

Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 22:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29

Programme de cinéma du mois de Juillet de Lus-la-Croix-Haute — Association Les Lucioles et FOL26

Les mercredis 01/07, 15/07 et 29/07

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Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 58 55 26 coordination.leslucioles@admr26.fr

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English :

July Movie Schedule for Lus-la-Croix-Haute — Les Lucioles Association and FOL26

Wednesdays: July 1, July 15, and July 29

L’événement Programmation estivale du cinéma Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays Diois