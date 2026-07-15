VIDE-GRENIERS Lus-la-Croix-Haute PLACE DE LA REPUBLIQUE Lus-la-Croix-Haute
samedi 8 août 2026 · PLACE DE LA REPUBLIQUE · Lus-la-Croix-Haute
Informations pratiques
Lus-la-Croix-Haute
VIDE-GRENIERS Lus-la-Croix-Haute
PLACE DE LA REPUBLIQUE CENTRE VILLAGE Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 07:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-08
VIDE-GRENIERS
Pas de réservation.
2 € le mètre linéaire pour les vendeurs
entrée gratuite pour les visiteurs
.
PLACE DE LA REPUBLIQUE CENTRE VILLAGE Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 96 65 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
GARAGE SALES
No reservations required.
2 per linear meter for vendors
Free admission for visitors
L’événement VIDE-GRENIERS Lus-la-Croix-Haute Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Lus-la-Croix-Haute (Drôme)
- Cinéma en plein air Raoul Taburin Le Village Lus-la-Croix-Haute 15 juillet 2026
- Loto du troisième âge et de l’amitié salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute 17 juillet 2026
- Atelier Qi Gong Lus-la-Croix-Haute 23 juillet 2026
- Programmation estivale du cinéma Lus-la-Croix-Haute 29 juillet 2026
- Observation nature Eclipse de Soleil Des Etoiles pour Lus Entre le col de Grimone et le départ de la randonnée du Jocou (D539) Lus-la-Croix-Haute 12 août 2026