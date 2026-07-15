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VIDE-GRENIERS Lus-la-Croix-Haute PLACE DE LA REPUBLIQUE Lus-la-Croix-Haute

samedi 8 août 2026 · PLACE DE LA REPUBLIQUE · Lus-la-Croix-Haute

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
PLACE DE LA REPUBLIQUE
Adresse
CENTRE VILLAGE
Ville
26620 Lus-la-Croix-Haute
Département
Drôme
Tarif

Lus-la-Croix-Haute

VIDE-GRENIERS Lus-la-Croix-Haute

PLACE DE LA REPUBLIQUE CENTRE VILLAGE Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 07:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

VIDE-GRENIERS
Pas de réservation.
2 € le mètre linéaire pour les vendeurs
entrée gratuite pour les visiteurs
  .

PLACE DE LA REPUBLIQUE CENTRE VILLAGE Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 96 65 89 

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English :

GARAGE SALES
No reservations required.
2 per linear meter for vendors
Free admission for visitors

L’événement VIDE-GRENIERS Lus-la-Croix-Haute Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays Diois

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