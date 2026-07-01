Séances cinéma Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute
mercredi 12 août 2026 · Salle des fêtes · Lus-la-Croix-Haute
Informations pratiques
Lus-la-Croix-Haute
Séances cinéma
Salle des fêtes 25 place du 19 mars 1962 Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Séances cinéma jeune public L’enfant du Désert et le garçon qui faisait danser les collines par l’association Les Lucioles et FOL26
.
Salle des fêtes 25 place du 19 mars 1962 Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 58 55 26 coordination.leslucioles@admr26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Children’s Film Screenings: The Desert Child and The Boy Who Made the Hills Dance, presented by the Les Lucioles association and FOL26
L’événement Séances cinéma Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Lus-la-Croix-Haute (Drôme)
- Atelier Qi Gong Lus-la-Croix-Haute 23 juillet 2026
- Programmation estivale du cinéma Lus-la-Croix-Haute 29 juillet 2026
- Atelier QI Gong Lus-la-Croix-Haute 29 juillet 2026
- Soirée cinéma courts métrages Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute 5 août 2026
- Atelier Qi Gong Lus-la-Croix-Haute 5 août 2026