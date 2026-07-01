Séances cinéma Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute

Informations pratiques

Lus-la-Croix-Haute

Séances cinéma

Salle des fêtes 25 place du 19 mars 1962 Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Séances cinéma jeune public L’enfant du Désert et le garçon qui faisait danser les collines par l’association Les Lucioles et FOL26

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Salle des fêtes 25 place du 19 mars 1962 Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 58 55 26 coordination.leslucioles@admr26.fr

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English :

Children’s Film Screenings: The Desert Child and The Boy Who Made the Hills Dance, presented by the Les Lucioles association and FOL26

L’événement Séances cinéma Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois