Loto salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute
vendredi 14 août 2026 · salle polyvalente · Lus-la-Croix-Haute
Informations pratiques
Lus-la-Croix-Haute
Loto
salle polyvalente Place du 19 mars Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Gros lots Robot aspirateur-laveur et bon d’achat, paniers garnis, électroménager… organisé par le club de l’amitié et du 3ème âge.
.
salle polyvalente Place du 19 mars Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 96 65 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Grand prizes: Robot vacuum cleaner and gift certificate, gift baskets, %E9lectrom%E9nager… organized by the Friendship and Senior Citizens Club.
L’événement Loto Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Lus-la-Croix-Haute (Drôme)
- Atelier Qi Gong Lus-la-Croix-Haute 23 juillet 2026
- Programmation estivale du cinéma Lus-la-Croix-Haute 29 juillet 2026
- Atelier QI Gong Lus-la-Croix-Haute 29 juillet 2026
- Atelier Qi Gong Lus-la-Croix-Haute 5 août 2026
- Observation nature Nuit des Étoiles Les Granges des Forêts Lus-la-Croix-Haute 7 août 2026