Loto salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute

Informations pratiques

Lus-la-Croix-Haute

Loto

salle polyvalente Place du 19 mars Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Gros lots Robot aspirateur-laveur et bon d’achat, paniers garnis, électroménager… organisé par le club de l’amitié et du 3ème âge.

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salle polyvalente Place du 19 mars Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 96 65 89

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English :

Grand prizes: Robot vacuum cleaner and gift certificate, gift baskets, %E9lectrom%E9nager… organized by the Friendship and Senior Citizens Club.

L’événement Loto Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois