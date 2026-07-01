Séances cinéma Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute
mercredi 19 août 2026 · Salle des fêtes · Lus-la-Croix-Haute
Informations pratiques
Lus-la-Croix-Haute
Séances cinéma
Salle des fêtes 25 place du 19 mars 1962 Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Séances cinéma jeune public Des Minions et des Monstres et adulte Un champ de fraises pour l’éternité par l’association Les Lucioles et la FOL
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Salle des fêtes 25 place du 19 mars 1962 Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 58 55 26 coordination.leslucioles@admr26.fr
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English :
Movie screenings for young audiences, Minions and Monsters, and for adults, A Strawberry Field for Eternity, presented by the Les Lucioles association and the FOL
L’événement Séances cinéma Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois
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