Séances cinéma Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute

Informations pratiques

Lus-la-Croix-Haute

Séances cinéma

Salle des fêtes 25 place du 19 mars 1962 Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Séances cinéma jeune public Des Minions et des Monstres et adulte Un champ de fraises pour l’éternité par l’association Les Lucioles et la FOL

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Salle des fêtes 25 place du 19 mars 1962 Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 58 55 26 coordination.leslucioles@admr26.fr

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English :

Movie screenings for young audiences, Minions and Monsters, and for adults, A Strawberry Field for Eternity, presented by the Les Lucioles association and the FOL

L’événement Séances cinéma Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois