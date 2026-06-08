CINEMA EN PLEIN AIR RETOUR VERS LE FUTUR Bédarieux
CINEMA EN PLEIN AIR RETOUR VERS LE FUTUR Bédarieux mardi 18 août 2026.
Bédarieux
CINEMA EN PLEIN AIR RETOUR VERS LE FUTUR
Parc Pierre Rabhi Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
21h30 | Film Retour vers le futur
Tout public
Parc Pierre Rabhi
(en cas de pluie, rendez-vous au cinéma Jean-Claude Carrière)
Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour vous faire vivre une projection insolite sous les étoiles. Pensez à apporter votre serviette, transat ou chaise pour profiter pleinement de la séance !
21h30 | Film Retour vers le futur
Tout public
Parc Pierre Rabhi
(en cas de pluie, rendez-vous au cinéma Jean-Claude Carrière)
Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour vous faire vivre une projection insolite sous les étoiles. Pensez à apporter votre serviette, transat ou chaise pour profiter pleinement de la séance ! .
Parc Pierre Rabhi Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59
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English :
9:30 pm | Back to the Future
General public
Parc Pierre Rabhi
(in case of rain, go to the Jean-Claude Carrière cinema)
When the weather’s nice, the cinema comes out of its darkened rooms for an unusual screening under the stars. Don’t forget to bring your own towel, deckchair or chair to make the most of the screening!
L’événement CINEMA EN PLEIN AIR RETOUR VERS LE FUTUR Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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