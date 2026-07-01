Cinéma en plein air Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Informations pratiques

Saint-Colomb-de-Lauzun

Cinéma en plein air

Salle des fêtes Place Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:45:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’association Le Pigeonnier en fête, en partenariat avec le Cinéma Utopie, vous convie à une séance de cinéma en plein air. Diverses animations dès 18h jeux en bois, structure gonflable, popcorn. Restaurant sur réservation. Menu burger, frites fraîches et glaces. Venez nombreux regarder le film

L’association Le Pigeonnier en fête, en partenariat avec le Cinéma Utopie, vous convie à une séance de cinéma en plein air. Diverses animations dès 18h jeux en bois, structure gonflable, popcorn. Restaurant sur réservation. Menu burger, frites fraîches et glaces. Venez nombreux regarder le film Maison de retraite 2. En cas de pluie, le repli se fera à l’intérieur de la salle des fêtes. .

Salle des fêtes Place Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 76 64 00

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English : Cinéma en plein air

The association Le Pigeonnier en fête, in partnership with Cinéma Utopie, invites you to an open-air cinema. Various entertainment from 6pm: wooden games, inflatable structure, popcorn. Restaurant on reservation. Menu: burger, fresh fries and ice cream. Come and watch the film

L’événement Cinéma en plein air Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Lauzun