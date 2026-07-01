Cinéma en plein air Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun
vendredi 31 juillet 2026 · Salle des fêtes · Saint-Colomb-de-Lauzun
Informations pratiques
Saint-Colomb-de-Lauzun
Cinéma en plein air
Salle des fêtes Place Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:45:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
L’association Le Pigeonnier en fête, en partenariat avec le Cinéma Utopie, vous convie à une séance de cinéma en plein air. Diverses animations dès 18h jeux en bois, structure gonflable, popcorn. Restaurant sur réservation. Menu burger, frites fraîches et glaces. Venez nombreux regarder le film
L’association Le Pigeonnier en fête, en partenariat avec le Cinéma Utopie, vous convie à une séance de cinéma en plein air. Diverses animations dès 18h jeux en bois, structure gonflable, popcorn. Restaurant sur réservation. Menu burger, frites fraîches et glaces. Venez nombreux regarder le film Maison de retraite 2. En cas de pluie, le repli se fera à l’intérieur de la salle des fêtes. .
Salle des fêtes Place Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 76 64 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma en plein air
The association Le Pigeonnier en fête, in partnership with Cinéma Utopie, invites you to an open-air cinema. Various entertainment from 6pm: wooden games, inflatable structure, popcorn. Restaurant on reservation. Menu: burger, fresh fries and ice cream. Come and watch the film
L’événement Cinéma en plein air Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Saint-Colomb-de-Lauzun (Lot-et-Garonne)
- Repas d’été Jambon braisé Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 25 juillet 2026
- Salon de la voyance Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun 21 novembre 2026