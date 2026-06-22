Repas d’été Jambon braisé Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun
Repas d’été Jambon braisé Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun samedi 25 juillet 2026.
Saint-Colomb-de-Lauzun
Repas d’été Jambon braisé
Rue Pol Xavier Autour du stade Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez nombreux au repas d’été organisé par le club UFC Saint-Colomb, au menu de la soirée jambon braisé et son accompagnement ; salade ; fromages ; tarte aux pommes et café. Un moment convivial à partager entre amis ou en famille. Réservez votre place. Amenez vos couverts.
Venez nombreux au repas d’été organisé par le club UFC Saint-Colomb, au menu de la soirée jambon braisé et son accompagnement ; salade ; fromages ; tarte aux pommes et café. Un moment convivial à partager entre amis ou en famille. Réservez votre place. Amenez vos couverts. .
Rue Pol Xavier Autour du stade Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 05 17
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English : Repas d’été Jambon braisé
We hope to see many of you at the summer dinner organized by the UFC Saint-Colomb club. The evening’s menu features braised ham with sides; salad; cheeses; apple pie; and coffee. A fun time to share with friends or family. Reserve your spot. Bring your own cutlery.
L’événement Repas d’été Jambon braisé Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Pays de Lauzun
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