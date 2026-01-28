Cinéma en plein air Saint-Michel-en-Brenne

Cinéma en plein air

Route de Mézières Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

Projection d’un film en plein air dans la magnifique cadre du parc communal de Saint-Michel-en-Brenne.

Projections à la tombée de la nuit (vers 21h15). Petite restauration et buvette proposées sur place.

Film réalisé par le groupe de l’Accueil Jeunes de Coeur de Brenne en première partie.

Programmation à venir. .

Route de Mézières Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 18 60 cdc@coeurdebrenne.fr

Screening of an outdoor film in the magnificent setting of the municipal park of Saint-Michel-en-Brenne.

