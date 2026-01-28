Cinéma en plein air Saint-Michel-en-Brenne
Cinéma en plein air Saint-Michel-en-Brenne vendredi 17 juillet 2026.
Cinéma en plein air
Route de Mézières Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07
Projection d’un film en plein air dans la magnifique cadre du parc communal de Saint-Michel-en-Brenne.
Projections à la tombée de la nuit (vers 21h15). Petite restauration et buvette proposées sur place.
Film réalisé par le groupe de l’Accueil Jeunes de Coeur de Brenne en première partie.
Programmation à venir. .
Route de Mézières Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 18 60 cdc@coeurdebrenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of an outdoor film in the magnificent setting of the municipal park of Saint-Michel-en-Brenne.
L’événement Cinéma en plein air Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-01-28 par Destination Brenne