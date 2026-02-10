Vannerie sauvage

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 450 – 450 – 1200 EUR

450

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-19

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-19

Cette formation s’adresse à toutes les personnes désireuses de découvrir la vannerie sauvage, ses techniques de base et les matériaux utilisables dans la nature. Par Babeth Ollivier, éducatrice et formatrice nature (Folle Brindille).

Au cours de ces cinq jours au cœur de la Brenne, vous apprendrez à réaliser des paniers de toutes formes avec des végétaux récoltés dans la nature, vous vous initierez à la vannerie spiralée et à la vannerie sur arceaux. Une fois ces techniques maîtrisées, vous pourrez exprimer toute votre créativité et créer des formes originales de paillassou et de cageole ou de panier sur arceaux. En pleine nature, lors d’une balade buissonnière, vous réaliserez également un contenant simple avec les matériaux à disposition sur place ! 450 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 formations@cpiebrenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This course is designed for anyone interested in discovering wild basketry, its basic techniques and the materials that can be used in nature. By Babeth Ollivier, nature educator and trainer (Folle Brindille).

L’événement Vannerie sauvage Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Brenne