Identification et écologie acoustique des Chiroptères, Battements zéro

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 320 – 320 – 850 EUR

320

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-15

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-15

L es chiroptères se distinguent par des adaptations anatomiques et physiologiques remarquables qui suscitent depuis longtemps l’intérêt du monde de la recherche. Parmi elles, l’écholocalisation occupe une place centrale. Par Ludivine Delamare naturaliste écologue et formatrice (Ekho Delamare).

L’analyse et l’interprétation de ces signaux acoustiques permettent d’approfondir la compréhension de leur comportement individuel et de l’écologie propre à chaque espèce. Un lien étroit unit la structure des cris, la morphologie des oreilles et des ailes, les types de proies consommées, ou encore les habitats fréquentés. Pendant cette formation, nous nous intéresserons aux différentes guildes écologiques des chiroptères présents en France. Nous identifierons les caractéristiques essentielles des sons émis pour assurer la survie des individus. La reconnaissance des sonorités et des rythmes des cris en hétérodyne permettra d’identifier une grande partie des individus directement sur le terrain. Une introduction idéale pour celles et ceux qui souhaitent se spécialiser et poursuivre le cursus 320 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 formations@cpiebrenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chiropterans have remarkable anatomical and physiological adaptations which have long attracted the interest of the research community. Among these, echolocation occupies a central place. By Ludivine Delamare, naturalist, ecologist and trainer (Ekho Delamare).

L’événement Identification et écologie acoustique des Chiroptères, Battements zéro Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Brenne