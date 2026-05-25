Seignosse

Cinéma en plein air

Parc du stade Gilles Hiriart Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 22:30:00

fin : 2026-07-19 01:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Cinéma en plein air au parc du stade Gilles Hiriart à Seignosse Bourg à 22h30.

Projection du film Le Comte de Monte-Cristo de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière

Séance gratuite.

Pour bien profiter du moment, pensez à prendre de quoi vous installer (couverture, coussin…).

Cinéma en plein air au parc du stade Gilles Hiriart à Seignosse Bourg à 22h30.

Séance gratuite.

Projection du film Le Comte de Monte-Cristo de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière

Tout public

Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi.

Pour bien profiter du moment, pensez à prendre de quoi vous installer (transat, couverture, coussin…). .

Parc du stade Gilles Hiriart Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Cinéma en plein air

Open-air cinema at the Stade Gilles Hiriart park in Seignosse Bourg at 10:30pm.

Screening of The Count of Monte Cristo by Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière

Free screening.

To make the most of the moment, remember to bring your own blanket and cushion.

L’événement Cinéma en plein air Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse