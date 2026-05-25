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Cinéma en plein air Seignosse

Cinéma en plein air Seignosse

Cinéma en plein air Seignosse lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Parc du stade Gilles Hiriart

Ville : 40510 Seignosse

Département : Landes

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif : Gratuit

Seignosse

Cinéma en plein air

Parc du stade Gilles Hiriart Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 22:30:00
fin : 2026-07-19 01:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Cinéma en plein air au parc du stade Gilles Hiriart à Seignosse Bourg à 22h30.
Projection du film Le Comte de Monte-Cristo de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière
Séance gratuite.
Pour bien profiter du moment, pensez à prendre de quoi vous installer (couverture, coussin…).
Cinéma en plein air au parc du stade Gilles Hiriart à Seignosse Bourg à 22h30.
Séance gratuite.

Projection du film Le Comte de Monte-Cristo de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière
Tout public
Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi.

Pour bien profiter du moment, pensez à prendre de quoi vous installer (transat, couverture, coussin…).   .

Parc du stade Gilles Hiriart Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15 

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English : Cinéma en plein air

Open-air cinema at the Stade Gilles Hiriart park in Seignosse Bourg at 10:30pm.
Screening of The Count of Monte Cristo by Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière
Free screening.
To make the most of the moment, remember to bring your own blanket and cushion.

L’événement Cinéma en plein air Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse

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