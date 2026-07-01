Cinéma en plein air & soupe aux choux Saint-Jean-de-Nay
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Jean-de-Nay
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Nay
Cinéma en plein air & soupe aux choux
Place de l’église Saint-Jean-de-Nay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez participer à une soirée conviviale sur la place de l’Eglise avec repas (soupe aux choux), buvette et projection du film Ardéchois Paysans Montagnards en plein air à la tombée de la nuit.
Réservation avant le 18 juillet au 06 12 80 29 96.
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Place de l’église Saint-Jean-de-Nay 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comite.sjdn@gmail.com
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English :
Come join us for a fun evening on the church square, featuring a meal (cabbage soup), refreshments, and an outdoor screening of the film Ard%E9chois Paysans Montagnards at dusk.
Please make reservations by July 18 at 06 12 80 29 96.
L’événement Cinéma en plein air & soupe aux choux Saint-Jean-de-Nay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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