Informations pratiques

Saint-Jean-de-Nay

Cinéma en plein air & soupe aux choux

Place de l’église Saint-Jean-de-Nay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez participer à une soirée conviviale sur la place de l’Eglise avec repas (soupe aux choux), buvette et projection du film Ardéchois Paysans Montagnards en plein air à la tombée de la nuit.

Réservation avant le 18 juillet au 06 12 80 29 96.

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Place de l’église Saint-Jean-de-Nay 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comite.sjdn@gmail.com

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English :

Come join us for a fun evening on the church square, featuring a meal (cabbage soup), refreshments, and an outdoor screening of the film Ard%E9chois Paysans Montagnards at dusk.

Please make reservations by July 18 at 06 12 80 29 96.

L’événement Cinéma en plein air & soupe aux choux Saint-Jean-de-Nay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay