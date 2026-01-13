Cinéma en plein air Un Petit truc en plus place de l’hôtel , rue de Bretagne Mesquer

Mesquer

Cinéma en plein air Un Petit truc en plus

place de l’hôtel , rue de Bretagne bourg de Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé.Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

Vous pouvez apporter vos chaises. .

place de l’hôtel , rue de Bretagne bourg de Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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L’événement Cinéma en plein air Un Petit truc en plus Mesquer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44