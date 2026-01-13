Cinéma en plein air Un Petit truc en plus place de l’hôtel , rue de Bretagne Mesquer
Cinéma en plein air Un Petit truc en plus place de l’hôtel , rue de Bretagne Mesquer jeudi 13 août 2026.
Mesquer
Cinéma en plein air Un Petit truc en plus
place de l’hôtel , rue de Bretagne bourg de Mesquer Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé.Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.
Vous pouvez apporter vos chaises. .
place de l’hôtel , rue de Bretagne bourg de Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
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English :
L’événement Cinéma en plein air Un Petit truc en plus Mesquer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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