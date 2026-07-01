Informations pratiques

Mesquer

Fabrication d’une paire de boucles d’oreilles

75 rue de Saint Molf Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Apprenez, créer, repartez avec votre création !

Atelier à partie de 16 ans. .

75 rue de Saint Molf Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 39 47 64 lepasdesgaelles@outlook.fr

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English :

L’événement Fabrication d’une paire de boucles d’oreilles Mesquer a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44