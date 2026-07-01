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AGENDA · Mesquer

Fabrication d’une paire de boucles d’oreilles Mesquer

jeudi 23 juillet 2026 · Mesquer

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
75 rue de Saint Molf
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Fabrication d’une paire de boucles d’oreilles

75 rue de Saint Molf Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

Apprenez, créer, repartez avec votre création !

Atelier à partie de 16 ans.   .

75 rue de Saint Molf Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 39 47 64  lepasdesgaelles@outlook.fr

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English :

L’événement Fabrication d’une paire de boucles d’oreilles Mesquer a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44

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