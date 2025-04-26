Explorez la Bôle de Merquel Rue du port Mesquer
Explorez la Bôle de Merquel Rue du port Mesquer mardi 14 avril 2026.
Explorez la Bôle de Merquel
Rue du port Place de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Explorez cet Espace Naturel Sensible à travers une série de jeux captivants. De la plage à la dune, plongez dans la découverte des plantes, des oiseaux, et d’autres trésors littoraux dans ce coin de nature exceptionnel.
RDV Parking kercabellec, en face crêperie la yole.
Sur inscription, nombre de places limité. .
Rue du port Place de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com
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L’événement Explorez la Bôle de Merquel Mesquer a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44