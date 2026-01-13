Mesquer fait son cinéma Salle de la Vigne Mesquer

Mesquer

Mesquer fait son cinéma

Salle de la Vigne Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-13

Projection de films documentaires de 10 à 20 minutes sur des personnages, ou de la faune présentes à Mesquer ou à proximité. .

Salle de la Vigne Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@amisdesites.fr

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English :

L’événement Mesquer fait son cinéma Mesquer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44