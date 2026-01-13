Mesquer fait son cinéma Salle de la Vigne Mesquer
Mesquer fait son cinéma Salle de la Vigne Mesquer mercredi 22 juillet 2026.
Mesquer
Mesquer fait son cinéma
Salle de la Vigne Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-13
Projection de films documentaires de 10 à 20 minutes sur des personnages, ou de la faune présentes à Mesquer ou à proximité. .
Salle de la Vigne Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@amisdesites.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mesquer fait son cinéma Mesquer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
À voir aussi à Mesquer (Loire-Atlantique)
- Marches Bien-Être Quimiac Mesquer 12 mai 2026
- Exposition Club Photo de Guérande Place de l’Hôtel Mesquer 12 mai 2026
- Vide-Greniers Mesquer 14 mai 2026
- Vide-Greniers Mesquer 14 mai 2026
- Porte ouverte Bibliothèque de Mesquer Mesquer 14 mai 2026