Cinéma en pleir air le tout nouveau testament Bourdeilles
dimanche 19 juillet 2026 · Bourdeilles
Informations pratiques
Bourdeilles
Cinéma en pleir air le tout nouveau testament
Allée des promenades Bourdeilles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Cinéma en plein air Le tout nouveau testament.
Entrée 7€ / Réduit 5€ (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, abonnés au cinéma itinérant)
Vous pouvez réserver vos places en ligne ou les acheter sur place.
Possibilité de payer en CB.
Début des séances à la tombée de la nuit.
Des assises sont prévues sur place mais si vous souhaitez amener chaises, coussins, plaids c’est possible !
Food truck de Paula et Armand, frites et + .
Allée des promenades Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97
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English : Cinéma en pleir air le tout nouveau testament
L’événement Cinéma en pleir air le tout nouveau testament Bourdeilles a été mis à jour le 2026-06-26 par Val de Dronne
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