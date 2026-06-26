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Vide-greniers et petit marché de producteurs Bourdeilles

Vide-greniers et petit marché de producteurs Bourdeilles

Vide-greniers et petit marché de producteurs Bourdeilles mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Plaine des Loisirs et place de la mairie
Ville
24310 Bourdeilles
Département
Dordogne
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Tarif

Bourdeilles

Vide-greniers et petit marché de producteurs

Plaine des Loisirs et place de la mairie Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Vide-greniers par le comité des fêtes de Bourdeilles et petit marché de producteurs, sandwichs, frites et buvette de 10h à 17h par la Ferme de la Quinta.
Réservation par sms.
Vide-greniers par le comité des fêtes de Bourdeilles et petit marché de producteurs, sandwichs, frites et buvette de 10h à 17h par la Ferme de la Quinta.
Réservation par sms.   .

Plaine des Loisirs et place de la mairie Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 13 65 53 

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English : Vide-greniers et petit marché de producteurs

Garage sale. Refreshments, food, small farmers’ market. Reservation by sms.

L’événement Vide-greniers et petit marché de producteurs Bourdeilles a été mis à jour le 2026-06-26 par Val de Dronne

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