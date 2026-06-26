Bourdeilles

Vide-greniers et petit marché de producteurs

Plaine des Loisirs et place de la mairie Bourdeilles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Vide-greniers par le comité des fêtes de Bourdeilles et petit marché de producteurs, sandwichs, frites et buvette de 10h à 17h par la Ferme de la Quinta.

Réservation par sms.

Vide-greniers par le comité des fêtes de Bourdeilles et petit marché de producteurs, sandwichs, frites et buvette de 10h à 17h par la Ferme de la Quinta.

Réservation par sms. .

Plaine des Loisirs et place de la mairie Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 13 65 53

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English : Vide-greniers et petit marché de producteurs

Garage sale. Refreshments, food, small farmers’ market. Reservation by sms.

L’événement Vide-greniers et petit marché de producteurs Bourdeilles a été mis à jour le 2026-06-26 par Val de Dronne