Cinéma Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? Espace Animation Les Houches

Informations pratiques

Les Houches

Cinéma Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ?

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? de Matéo Larroque, Clara Menais, Mila Branco avec Guillaume Meurice, Lionel Dutemple, Sandrine Alexi France | 2026 Durée 1h37

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

%AB No More Laughing! Political humor on edge? %BB by Mat%E9o Larroque, Clara Menais, Mila Branco, with Guillaume Meurice, Lionel Dutemple, and Sandrine Alexi France | 2026 Runtime: 1h37

L’événement Cinéma Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? Les Houches a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc