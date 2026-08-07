CINÉMA FORAIN • Turbo Niglo, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

CINÉMA FORAIN • Turbo Niglo Vendredi 18 décembre, 20h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T21:30:00+01:00

Une expérience musicale festive, immersive et résolument hors cadre, où les délires planants et l’énergie déjantée des deux guitaristes prennent vie sur scène. Fidèles à leur esprit DIY, Sami Chaibi et Mike Davis imaginent chaque détail : composition, mise en scène, lumières, vidéo et effets scéniques. Guitares, percussions et machines électroniques se mêlent dans un concert hybride où l’image dialogue avec le duo pour brouiller les pistes et casser les formats !

Découvrez l’univers de Turbo Niglo

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « Turbo Niglo », « cache_age »: 86400, « description »: « WEBSITE : http://www.turboniglo.com/nnFACEBOOK : https://fr-fr.facebook.com/TURBONIGLO/nnTurbo Niglo (power manouche, Toulouse, FR) noct. 2017 », « type »: « video », « title »: « Turbo Niglo | Invitu00e9 Vedette », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/DqTTJP6i124/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=DqTTJP6i124 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCCvXp4lZsg08xTUI9aImdLg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Concert au Kawa – Power Manouche Electro

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