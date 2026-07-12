Cinéma Gourette l’Odyssée Eaux-Bonnes
lundi 27 juillet 2026 · Eaux-Bonnes
Informations pratiques
Eaux-Bonnes
Cinéma Gourette l’Odyssée
Quartier Chapelle Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-27 23:00:00
Date(s) :
2026-07-27
2h 52min | Action, Aventure
De Christopher Nolan | Par Christopher Nolan
Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway
L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX. .
Quartier Chapelle Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
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English : Cinéma Gourette l’Odyssée
L’événement Cinéma Gourette l’Odyssée Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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