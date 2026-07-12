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Cinéma Gourette l’Odyssée Eaux-Bonnes

lundi 27 juillet 2026 · Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette l’Odyssée Eaux-Bonnes

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Quartier Chapelle
Ville
64440 Eaux-Bonnes
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6 Tarif de base plein tarif

Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette l’Odyssée

Quartier Chapelle Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-27 23:00:00

Date(s) :
2026-07-27

2h 52min | Action, Aventure
De Christopher Nolan | Par Christopher Nolan
Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX.   .

Quartier Chapelle Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   anim@eauxbonnes.fr

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English : Cinéma Gourette l’Odyssée

L’événement Cinéma Gourette l’Odyssée Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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