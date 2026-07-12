Informations pratiques

Eaux-Bonnes

Cinéma Gourette l’Odyssée

Quartier Chapelle Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-07-27 23:00:00

Date(s) :

2026-07-27

2h 52min | Action, Aventure

De Christopher Nolan | Par Christopher Nolan

Avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX. .

Quartier Chapelle Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Gourette l’Odyssée

L’événement Cinéma Gourette l’Odyssée Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées