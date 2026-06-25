Balade à cheval dans le jardin Eaux-Bonnes lundi 13 juillet 2026.

Eaux-Bonnes

Balade à cheval dans le jardin

Jardin darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Revivez les promenades d’antan.

Au 19ème siècle, les voyageurs se promenaient à cheval dans le jardin Darralde.

Vous aussi, venez vous initier à l’équitation et faire une balade d’une demi heure dans le jardin Darralde à l’occasion de la fête nationale.

Inscription obligatoire dans l’un des bureaux d’Office de tourisme de la Vallée d’Ossau. Animation gratuite. Places limitées, inscriptions jusqu’au 09 juillet.

RDV dans le jardin Darralde, au centre du village .

Jardin darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 33 08 anim@eauxbonnes.fr

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English : Balade à cheval dans le jardin

L’événement Balade à cheval dans le jardin Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées