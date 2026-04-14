Eaux-Bonnes

Balade commentée des Eaux-Bonnes

Eglise Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:00:00

fin : 2026-07-27 18:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Venez découvrir le passé de la ville des Eaux-Bonnes. De petit village d’une tribu autochtone à l’Impératrice Eugénie, découvrez toutes les personnalités, passées et présentes faisant la renommée des Eaux-Bonnes.

Pensez à vous Inscrire dans l’un des bureaux d’Office de tourisme de la Vallée d’Ossau. Minimum 1h30 de visite

RDV devant l’église des Eaux-Bonnes .

Eglise Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 33 08

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English : Balade commentée des Eaux-Bonnes

L’événement Balade commentée des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées