Cyclosportive La Matthieu Ladagnous MODIFICATION DE PARCOURS Eaux-Bonnes
Cyclosportive La Matthieu Ladagnous MODIFICATION DE PARCOURS Eaux-Bonnes dimanche 12 juillet 2026.
Eaux-Bonnes
Cyclosportive La Matthieu Ladagnous MODIFICATION DE PARCOURS
Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 12:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Matthieu LADAGNOUS vous donne rendez-vous pour la troisième édition de la cyclosportive portant son nom. Il vous emmènera découvrir des routes légendaires sur lesquelles se sont écrites quelques-unes des plus belles pages du cyclisme. Ces routes, Matthieu les a sillonnées quotidiennement durant les 18 années de sa formidable carrière professionnelle comme l’avaient avant lui les grands champions nayais que furent Hubert ARBES, Raymond MASTROTTO et Victor FONTAN.
INSCRIPTION https://pyreneeschrono.fr/evenement/la-matthieu-ladagnous/ .
Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine la.matthieu.ladagnous@gmail.com
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English : Cyclosportive La Matthieu Ladagnous MODIFICATION DE PARCOURS
L’événement Cyclosportive La Matthieu Ladagnous MODIFICATION DE PARCOURS Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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