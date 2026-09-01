Cinéma itinérant Salle des fêtes La Fermeté

Informations pratiques

La Fermeté

Cinéma itinérant

Salle des fêtes 20 Route d’Imphy La Fermeté Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Le Cinéma Itinérant est une des nombreuses propositions cinématographiques sur le département de la Nièvre organisées par l’association Sceni Qua Non

Aujourd’hui rendez-vous à La Fermeté avec une séance à 18h00 et à 20h00

18h00 Toy Story 5 1h 42 Diffusé en 3D

De Andrew Stanton, McKenna Harris

Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

20h00 Permis de détruire 1h37

De Eric Fraticelli | Par Eric Fraticelli

Avec Kad Merad, Patrick Timsit, Eric Fraticelli

Dominique lutte pour concrétiser son rêve corse entre son cabinet médical en chantier et son combat contre une centrale électrique controversée. Quand Olivier, son ami psychanalyste en plein divorce, débarque pour refaire sa vie sur l’île, les deux pinzuti (Français du continent) aidés de leur ami corse Santu, vont tout faire pour s’intégrer à la culture insulaire pour le meilleur et le pire. .

Salle des fêtes 20 Route d’Imphy La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 46 46 contact@sceniquanon.com

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English : Cinéma itinérant

L’événement Cinéma itinérant La Fermeté a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Sud Nivernais