Cinéma itinérant Salle des fêtes La Fermeté
jeudi 10 septembre 2026 · Salle des fêtes · La Fermeté
Informations pratiques
La Fermeté
Cinéma itinérant
Salle des fêtes 20 Route d’Imphy La Fermeté Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 22:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Le Cinéma Itinérant est une des nombreuses propositions cinématographiques sur le département de la Nièvre organisées par l’association Sceni Qua Non
Aujourd’hui rendez-vous à La Fermeté avec une séance à 18h00 et à 20h00
18h00 Toy Story 5 1h 42 Diffusé en 3D
De Andrew Stanton, McKenna Harris
Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
20h00 Permis de détruire 1h37
De Eric Fraticelli | Par Eric Fraticelli
Avec Kad Merad, Patrick Timsit, Eric Fraticelli
Dominique lutte pour concrétiser son rêve corse entre son cabinet médical en chantier et son combat contre une centrale électrique controversée. Quand Olivier, son ami psychanalyste en plein divorce, débarque pour refaire sa vie sur l’île, les deux pinzuti (Français du continent) aidés de leur ami corse Santu, vont tout faire pour s’intégrer à la culture insulaire pour le meilleur et le pire. .
Salle des fêtes 20 Route d’Imphy La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 46 46 contact@sceniquanon.com
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English : Cinéma itinérant
L’événement Cinéma itinérant La Fermeté a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Sud Nivernais
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