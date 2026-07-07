Cinéma La Bataille de Gaulle partie 1 L’Âge de Fer Mutzig
mardi 7 juillet 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Cinéma La Bataille de Gaulle partie 1 L’Âge de Fer
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance. .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20
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English :
L’événement Cinéma La Bataille de Gaulle partie 1 L’Âge de Fer Mutzig a été mis à jour le 2026-07-01 par Espace Rohan de Mutzig
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