Cinéma La fille dans les nuages Espace Animation Les Houches

Informations pratiques

Les Houches

Cinéma La fille dans les nuages

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 17:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Le fille dans les nuages de Philippe Riche France, Belgique | 2026

A partir de 6 ans

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

%AB The Girl in the Clouds %BB by Philippe Riche France, Belgium | 2026

Ages 6 and up

L’événement Cinéma La fille dans les nuages Les Houches a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc