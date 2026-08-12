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AGENDA · Les Houches

Cinéma La fille dans les nuages Espace Animation Les Houches

mercredi 23 septembre 2026 · Espace Animation · Les Houches

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Espace Animation
Adresse
27 pl de la Mairie
Ville
74310 Les Houches
Département
Haute-Savoie
Tarif
3.5 3.5 3.5

Les Houches

Cinéma La fille dans les nuages

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 17:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Le fille dans les nuages de Philippe Riche France, Belgique | 2026
A partir de 6 ans
  .

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62  info@cinegrandsoir.fr

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English :

%AB The Girl in the Clouds %BB by Philippe Riche France, Belgium | 2026
Ages 6 and up

L’événement Cinéma La fille dans les nuages Les Houches a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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