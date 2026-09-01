Cinéma La Strada Projections de films Salle des Fêtes d’Eygalières Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Cinéma La Strada Projections de films

Du 15/09 au 20/10/2026 le mardi à 20h30. Salle des Fêtes d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-15 20:30:00

fin : 2026-10-20 20:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Tous les mardis, La Strada vous propose une projection de film à la Salle des Fêtes d’Eygalières !Familles

La Strada est une association de cinéma itinérant créée à l’origine dans le Vaucluse. Elle organise aujourd’hui des projections de films dans de nombreuses petites communes du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des Bouches du Rhône notamment.

Son objectif est la promotion du cinéma en zone rurale et elle propose ainsi des tournées de cinéma itinérant.



À Eygalières, les séances de cinéma ont lieu dans la Salle des Fêtes du village.

Des fauteuils tout confort sont mis en place pour les projections, mais vous pouvez apporter un coussin si vous le souhaitez.



Programmation



*Mardi 15 septembre 20h30 Le Triangle d’Or

Drame, Thriller, de Hélène Rosselet-Ruiz, avec Malou Khebizi, Soundos Mosbah, Ziad Bakri (France-Belgique, 2026)

Durée 1h27



*Mardi 22 septembre 20h30 Fjord (en VOstFR)

Drame, de Cristian Mungiu, avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed (Roumanie-France-Norvège-Danemark-Suède, 2026)

Durée 2h26



*Mardi 29 septembre 20h30 Soudain

Drame, de Ryūsuke Hamaguchi, avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki (France-Belgique-Allemagne-Japon, 2026)

Durée 3h15



*Mardi 06 octobre 20h30 Salvation (en VOstFR)

Drame, de Emin Alper, avec Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman (Turquie-France-Pays Bas-Grèce-Suède-Arabie Saoudite, 2026)

Durée 2h



*Mardi 13 octobre 20h30 Si Tu Penses Bien

Drame, de Géraldine Nakache, avec Niels Schneider, Monia Chokri, Clémentine Célarié (France-Belgique, 2026)

Durée 1h34



*Mardi 20 octobre 20h30 Justin Le Juste

Guerre, Historique, de Eric Barbier, avecAlban Ivanov, Alexandra Lamy, Birane Ba (France-Belgique, 2026)

Durée 1h50



Retrouvez les synopsis des films sur les sites internet de La Strada ou d’Allociné. .

Salle des Fêtes d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 03 cinemalastrada@free.fr

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English :

Every Tuesday, La Strada screens a film at the Salle des Fêtes in Eygalières!

L’événement Cinéma La Strada Projections de films Eygalières a été mis à jour le 2026-08-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles